Спецоперация 05 сентября 2022, 12:23 Поделиться Telegram

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Viber Власти Энергодара заявили о подготовке Украиной новых провокаций против ЗАЭС Глава Энергодара Волга: Украина готовит новые провокации против ЗАЭС

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Власти Энергодара располагают информацией, что вооруженные силы Украины готовят новые провокации в отношении Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Волга в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«Есть информация о том, что ВСУ дополнительно готовят какие-то провокации в отношении Запорожской атомной станции», — сказал он.

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По словам Волги, сейчас ударов со стороны украинских военных из крупнокалиберной артиллерии нет, а беспилотники сбивает система ПВО. И несмотря на все провокации, оттока населения из города нет.

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Власти также надеются, что оставшиеся на атомной станции представители МАГАТЭ станут гарантами ее безопасности. В данный момент пятый энергоблок ЗАЭС снова отключен, шестой работает, подает энергию в том числе на Украину.

Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника-камикадзе были сбиты в Энергодаре. Украинские силы с помощью них попытались ударить по штабу движения «Мы вместе с Россией».

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