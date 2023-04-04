Спецоперация 04 апреля 2023, 10:33 Дандыкин заявил о скором взятии Артемовска Военный аналитик Дандыкин: многомесячная эпопея в Артемовске подходит к концу РИА «Новости»

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Многомесячная эпопея в Артемовске подходит к концу. Таким мнением с «Известиями» поделился военный аналитик Василий Дандыкин.

Он уточнил, что украинская армия пытается перебросить резервы из Часова Яра. Однако на этом направлении активно работает российская артиллерия, поэтому задуманное маловероятно удастся реализовать. Это также затрудняет снабжение гарнизона.

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Дандыкин отметил, что боевые действия в городе продолжатся и будут тяжелыми для Вооруженных сил России. Он пояснил, что украинская артиллерия под руководством американцев работает достаточно точно.

«Но у меня есть уверенность, что эта многомесячная эпопея, когда перемололись многие тысячи боевиков, в том числе опытных, подходит к завершению», — сказал военный эксперт.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о поднятии российского флага над городской администрацией Артемовска. По его словам, юридически это означает взятие города.

Военкор Александр Симонов рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» к вечеру 3 апреля взяли под контроль почти весь центр Артемовска и отбросили украинские войска в кварталы на западе города. Российские бойцы заняли цех электротехнического завода, троллейбусное депо, большую часть северной промзоны и приближаются железнодорожной станции.