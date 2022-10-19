Попытки атаковать Энергодар и ЗАЭС назвали убийственными для ВСУ | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 12:33 Попытки атаковать Энергодар и ЗАЭС назвали убийственными для ВСУ Военный эксперт Дандыкин: попытки захватить ЗАЭС назвали убийственными для ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали Энергодар и пытались захватить Запорожскую атомную электростанцию. Город оказался обесточен из-за ракетного удара по подстанции «Луч». Однако наступление Вооруженных сил Украины ничего не даст. Российские силы смогут отбить атаки, а ВСУ понесут новые потери. Такое мнение в беседе с «360» высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Это не первые случаи, когда ВСУ пытаются форсировать Днепр. Обычно все заканчивалось большими жертвами. Учитывая то, что оборона там создана, наши силы укреплены, я думаю, что это по большому счету недостижимая цель. Для такой операции нужны слишком большие силы», — сказал он.

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Дандыкин отметил, что ВСУ сейчас нужны силы на Херсонском направлении и в Донбассе.

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«Что касается Энергодара, то там будут восстанавливать электроснабжение. Наверное, срывают злость на то, что мы по всей Украине сейчас наносим удары и ракетами, и беспилотниками, выводим энергетические структуры из строя», — заявил эксперт.

По его словам, еще одна причина, почему украинские военные сейчас нападают, — скорые промежуточные выборы в США. Если демократы потерпят поражение, то это может неблагоприятно сказаться на поставках оружия, боеприпасов Украине.

«Киевский режим с президентом Владимиром Зеленским хотят подбодрить население, которое сейчас видит, что длинная рука России действует, наносит удары. Киев и Вашингтон понимают, что каждый день играет не на их сторону, поэтому будут пытаться проводить такие акции убийственные», — заключил собеседник «360»,

Ранее стало известно, что ВСУ попытались высадить свой десант на катерах в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС. Однако атаку противника удалось отбить, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.