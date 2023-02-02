Эксклюзив 02 февраля 2023, 13:33 «Дальше — Краматорск и Славянск». Окружение Артемовска сочли тактическим успехом ВС РФ Военный эксперт Кошкин: успех в Артемовске разовьет другое тактическое направление РИА «Новости»

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Бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российским войскам нужно преодолеть еще около 10 километров, чтобы взять Артемовск в полное окружение. Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин пояснил в беседе с «360» важность этого стратегического момента.

По его словам, когда кольцо будет замкнуто, украинские военнослужащие окажутся отрезаны от поставок и боеприпасов, и всего необходимого.

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«Артемовск — важнейший центр логистического узла связи между Донецком, Луганском и Краматорском. Он окажется в наших руках. И этот тактический успех в дальнейшем позволит развивать тактическое направление на Краматорск и Славянск», — отметил Кошкин.

Важность взятия Артемовска в кольцо подтвердил «360» и военный историк, директор Музея Войск ПВО в микрорайоне Заря Балашихи Юрий Кнутов.

«Когда Артемовск окажется в полном окружении, это позволит российским войскам зачищать противника непосредственно внутри города. <…> Есть шанс, что в ближайшие две-три недели город будет взят», — подчеркнул он.