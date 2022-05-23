«Дай Бог здоровья ребятам». Житель Мариуполя поблагодарил российских военных

Некоторые жители ближайших к металлургическому комплексу «Азовсталь» в Мариуполе домов приняли решение не эвакуироваться на время ведения боевых действий, а остаться в своем жилище. Российские военные оказали этим людям посильную помощь, снабдив провиантом и всем необходимым. Об этом РИА «Новости» сообщил горожанин Владимир.

По его словам, российские военнослужащие с пониманием отнеслись к его выбору и поставляли питание.

«Дай Бог здоровья ребятам, они очень помогают. Консервы приносят, воду и хлеб», — рассказал он.

Владимир уточнил, что его 90-летняя мама умерла в Мариуполе за две недели до прихода войск Донецкой Народной Республики, а ВСУ не позволяли похоронить людей.

Укрывающиеся на «Азвостали» националисты полностью покинули комплекс 20 мая. Однако глава ДНР Денис Пушилин предположил, что в катакомбах завода еще могут укрываться боевики.