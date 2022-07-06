Жительница населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики Наталья Георгиевна обратилась со словами благодарности к президенту России Владимиру Путину за освобождение от украинских националистов. Об этом она сообщила в беседе с «360».

«Как хочется, чтобы все закончилось. Хочется помочь солдатам, не устаю благодарить их и родителей. Только господь и держит нас. Сутками горят молитвы, лампады, дай Бог здоровья Путину, храни его ни на один десяток лет. Он так сделал, защищает нас», — сказала женщина.

Наталья Георгиевна рассказала, что потеряла родную дочь восемь лет назад, от нее остались два внука.

«Доченька работала на терминале в Донецком аэропорту. Спрашивала, как мы будем жить, если терминал разбили и работы нет? Сердце не выдержало у дитя», — не скрывая слез, проговорила она.

Украинские войска продолжаю вести активный обстрел Новоандреевки, используя тяжелую артиллерию, от снарядов которой гибнут люди.

«Снаряды прилетают. Мне на огород вот прилетело, куст удержал, а так бы соседям развалило дом. Позавчера в Кирилловке убило мужчину вечером, кассетная ракета разорвалась. На кухню залетела и насмерть убила. А сын у него погиб в Донецке», — добавила она.

Наталья Георгиевна сообщила, что хорошо знает Россию, так как в молодости работала там.

«Всю молодость по России каталась, знала Россию, так ее ждали. Никогда не думала, что местные так будут против всего это. Сыновья их воюют на Украине. Приветы передают, что нас уничтожат скоро», — заключила женщина.

Накануне стало известно, что при обстреле Донецка погибла девочка.