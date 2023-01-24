Спецоперация 24 января 2023, 16:42 CNN обнародовал отчет украинской разведки о действиях ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации CNN: украинская разведка назвала ЧВК «Вагнер» уникальной угрозой РИА «Новости»

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Киев признал силу и мощь ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал телеканал CNN, в распоряжении которого попал отчет украинской разведки.

«В украинском отчете от декабря 2022 года делается вывод, что „Вагнер“ представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении», — обнародовал отчет CNN.

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В документе говорится, что вагнеровцы слушаются приказов и не отступают от позиций без ведома военного руководства.

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Штурмовому отряду не разрешается даже выносить раненых с поля боя, поскольку их основная задача — наступательные действия.

Также американское издание назвало основное отличие вагнеровцев от штатных военнослужащих.

«В украинском отчете говорится, что „Вагнер“ развертывает свои силы мобильными группами численностью около дюжины или менее, использует разведданные беспилотников в режиме реального времени, которые в отчете описаны как „ключевой элемент“», — отметил CNN.

Ранее стало известно о заговоре Владимира Зеленского с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинский лидер на прошлой неделе обсуждал с руководством американской разведки покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.