Спецоперация 17 января 2023, 15:11 Cклад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ разбили под Харьковом Минобороны: ВС России поразили склад с украинским вооружением под Харьковом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные поразили склад 114-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады», — сказал он.

Реклама

Склад находился в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. Также российские бойцы ликвидировали 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 98 районах.

Реклама

Подразделения России за прошедшие сутки уничтожили три диверсионно-разведывательные группы украинских военных в зоне специальной военной операции.

На Донецком направлении российские вооруженные силы ликвидировали свыше 60 бойцов ВСУ. Также за сутки поразили один танк, три боевые бронемашины и шесть автомобилей, западные гаубицы Krab и М109 Paladin, добавили в оборонном ведомстве.