Спецоперация 20 марта 2023, 07:41 ЧВК «Вагнер» заблокировала перемещение боевиков ВСУ на юге Артемовска — СМИ РИА «Новости»: ЧВК «Вагнер» блокирует перемещение боевиков ВСУ на юге Артемовска РИА «Новости»

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Пулеметчики ЧВК «Вагнер» заблокировали перемещение групп ВСУ на юге Артемовска. Об этом свидетельствует видеозапись, которая оказалась в распоряжении РИА «Новости».

В кадр попал стрелковый бой за южные кварталы в частном секторе. Вагнеровец уничтожил представителя группы украинских бойцов, пытавшегося перебежать в соседнее здание.

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Ранее появилась информация о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии предпринимают активные наступательные действия на юге Артемовска, по улицам Геологов и Консунского. Также известно, что бойцы «Вагнера» начали использовать в Артемовске передовые танки Т-80 — за сутки совершается до 80 выстрелов.

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Позавчера российская армия уничтожила в городе бойца специального элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова. Подразделение участвовало в совершении преступлений против мирных жителей, которых подозревали в симпатии к России.

В марте вагнеровцы ликвидировали также двух полевых командиров украинской армии.