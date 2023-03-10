Спецоперация 10 марта 2023, 20:07 ЧВК «Вагнер» взяла стратегическую паузу в боях за Артемовск The Guardian: ЧВК «Вагнер» взяла паузу в Артемовске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Члены ЧВК «Вагнер» взяли стратегическую паузу в сражениях за Артемовск (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщили представители американского аналитического центра Института изучения войны (ISW). Их процитировали журналисты издания The Guardian.

По их данным, члены этих подразделений союзных сил ушли на временный перерыв. Это связано с ожиданием подкрепления войск Минобороны РФ. Вместе с ними ЧВК «Вагнер» планирует организовать финальные бои за Артемовск.

Реклама

Также авторы материала отметили, что находящиеся в городе подразделения ВСУ с трех сторон окружены союзными силами. Кроме того, журналисты напомнили о приказе президента Украины Владимира Зеленского удерживать город. Это распоряжение отдали несмотря на ежедневные потери ВСУ в живой силе объемом до 200 человек.

Реклама

Журналисты пообщались с одним из командиров батальона, который сражается за Артемовск на стороне украинской армии. Тот придерживается мнение, что в связи с большими потерями личного состава было бы разумнее сдать город. По его словам позиции для отступления ВСУ давно готовы.