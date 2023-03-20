Спецоперация 20 марта 2023, 09:34 ЧВК «Вагнер» взяла под контроль наибольшую часть завода цветных металлов в Артемовске ЧВК «Вагнер» взяла под контроль АЗОМ и придвинулась к администрации Артемовска РИА «Новости»

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Подразделения ЧВК «Вагнер» придвинулись к администрации Артемовска, взяли под контроль наибольшую часть территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), вступили в бои на улицах Чайковского и Корсунского и в пригороде. Telegram-канал «Оркестр Вагнера» рассказал о последних успехах бойцов в зоне проведения спецоперации.

Вооруженные силы Украины стянули силы в Константиновку и Часов Яр. Столкновения продолжились в районе села Красное к юго-западу от Артемовска, а также у села Орехово-Васильевка на северо-западе и поселка Хромово на западе.

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«Бои тяжелые, украинцы огрызаются и постоянно пытаются отбить занятые „вагнерами“ позиции», — рассказали администраторы канала.

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Наибольшая территория АЗОМ перешла под контроль ЧВК «Вагнер», в промзоне продолжились бои. В центре города подразделения приблизились к администрации, столкновения устроили в 500 метрах от нее. На юго-западе Артемовска огонь открыли в районе улиц Чайковского и Корсунского.

Тактику ЧВК «Вагнер» в Артемовске ранее раскрыли военкоры «Русской весны». При поддержке артиллерии они перешли на юге города к активным наступательным действиям и устроили штурм позиций ВСУ.