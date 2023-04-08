Спецоперация 08 апреля 2023, 08:54 ЧВК «Вагнер» прорвалась к трассе Т-0504 в Артемовске — СМИ «Русская весна»: бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске, устроив «адскую ночь для ВСУ». Об этом сообщило издание «Русская весна» со ссылкой на украинских военных аналитиков и солдат ВСУ. Они заявили о «тревожных изменениях» и «тяжелых боях» в Бахмутском направлении (Бахмут — украинское название Артемовска).

Украинские бойцы уточнили, что территория около трассы находится под контролем ВС России. Один из военных аналитиков заявил, что «вагнеровцы» предпринимают штурмовые действия в районе улицы Корсунской и «имеют некоторые успехи». Та же ситуация — в других секторах и юго-западных районах Артемовска.

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Ранее СМИ сообщили, что представители частной военной компании «Вагнер» прорвали западные оборонительные рубежи ВСУ в Артемовске и, «если бы не ночь, успели бы все захватить». Авторы Telegram-канала «Образ будущего» заявили, что к вечеру воскресенья город будет под контролем российских сил. Пути снабжения ВСУ уже отрезаны.