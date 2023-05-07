07 мая 2023, 12:42
ЧВК «Вагнер» получит боеприпасы и вооружение
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: бойцам выдадут вооружение и боеприпасы
Подразделения ЧВК «Вагнер» получат боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.
«Мы получили боевое распоряжение, в котором, если убрать все секретные данные, нам обещают боеприпасов и вооружения столько, сколько потребуется для продолжения дальнейших действий», — сказал он.
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Кроме того, в распоряжении указано, что ЧВК «Вагнер» может действовать в Артемовске так, как считает нужным. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин будет курировать диалог с Минобороны России в принятии решений.
«Будет принимать все решения в рамках в боевых действий ЧВК „Вагнер“ и взаимодействовать с Министерством обороны», — добавил Пригожин.
Ранее Пригожин сообщал, что «вагнеровцы» наотрез отказываются переходить в другие воинские формирования.
Специальная военная операция РФ на Украине
Евгений Пригожин
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