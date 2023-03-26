Спецоперация 26 марта 2023, 09:19 ЧВК «Вагнер» полностью взяла под контроль завод АЗОМ в Артемовске — СМИ РИА «Новости»: ЧВК «Вагнер» полностью контролирует завод АЗОМ в Артемовске РИА «Новости»

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ЧВК «Вагнер» полностью взяла под контроль Артемовский завод обработки металлов (АЗОМ), сообщил побывавший там корреспондент РИА «Новости». Бойцы, штурмовавшие завод, рассказали, что их появление стало полной неожиданностью для ВСУ.

В цехах находится несколько бомбоубежищ, где можно укрыться от артиллерийских обстрелов и авиаударов. Вагнеровцы засекли здесь группу противника, вступили в бой и в итоге пленили одного украинского солдата и уничтожили еще нескольких, включая офицера.

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«Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. <…> Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех», — сообщил журналисту командир штурмового взвода.

Кстати, именно на АЗОМ в декабре побывал украинский президента Владимир Зеленский и наградил военнослужащих за якобы доблестную защиту завода.

АЗОМ располагается на обширной территории на севере Артемовска. Здание проектировали с учетом возможного ядерного конфликта, поэтому предусмотрели целую сеть подземных коммуникаций.