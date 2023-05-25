Спецоперация 25 мая 2023, 20:53 ЧВК «Вагнер» передала тела погибших наемников из Турции и США во время обмена пленными Предприниматель Пригожин сообщил о передаче тел наемников из Турции и США Украине Пресс-служба Евгения Пригожнина

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Тела погибших в ходе специальной военной операции наемников из Турции и США передали бойцы частной военной компании «Вагнер» во время обмена пленными с Вооруженными силами Украины. Видео с места опубликовала пресс-служба российского предпринимателя Евгения Пригожина.

Бизнесмен сам приехал на обмен и пообщался с украинскими военнослужащими. Он выяснил, что многие провели в плену более 130 дней, то есть они попали туда еще до начала боев за Артемовск.

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Пригожин спросил у украинских бойцов, есть ли у них жалобы на содержание и применяли ли к ним пытки. Услышав отрицательный ответ, бизнесмен подчеркнул, чтобы больше в плен они не попадали, иначе все может закончиться не так хорошо.

Вместе с военными украинской стороне передали два гроба с телами погибших американца и гражданина Турции.

«Американец погиб в бою, а турка вместе с его напарницей нашли под обломками здания. Когда украинцы отходили, они взорвали высотку, под обломками которой нашли тело мужчины и документы девушки, которую достать не удалось», — заявил Пригожин.

В ходе общения с вернувшимися домой россиянами он выяснил, что большая часть из освобожденных состояла в ополчении Луганской Народной Республики. Оказались там военные из Владивостока, Калининграда, а также бойцы Росгвардии из Ингушетии.

Первой о проведенном обмене частной военной компании «Вагнер» и украинских сил сообщила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова. Она поздравила всех с возвращением на родину и пожелала им всего самого наилучшего.