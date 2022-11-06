ЧВК «Вагнер» начала создавать центры подготовки ополченцев | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 15:08 ЧВК «Вагнер» начала создавать центры подготовки ополченцев ЧВК «Вагнер» создаст центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях РИА "Новости"

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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали создавать центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской области, заявил предприниматель Евгений Пригожин. Он уточнил, что региональный бизнес должен принять участие в финансировании подразделений, сообщила пресс-служба возглавляемой им компании «Конкорд».

У предпринимателя поинтересовались, как будут формировать ополченческие отряды. По словам Пригожина, подразделения следует формировать из местных жителей, потому что они как никто другой знают свои территории.

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«Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области», — заявил предприниматель. Он добавил, что ответственность за материальную составляющую нужно возложить к местному бизнесу и не обращаться в государственные органы.

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Финансирование самих центров подготовки ЧВК «Вагнер» Пригожин пообещал взять на себя. Он подчеркнул, что для этого ему не нужно ни регионального, ни федерального бюджета.

В пятницу в Санкт-Петербурге провел первый рабочий день «ЧВК Вагнер Центр», сообщило издание Nation News. Организация открыла двери для изобретателей и специалистов из разных сфер, чьими усилиями можно развивать военную отрасль страны.

Бойцы частной военной компании обратились к певице Мэйби Бэйби. Они попросили ее исполнить хит «Похрюкай» в зоне боевых действий.