Спецоперация 26 июня 2023, 13:24 ЧВК больше не смогут вербовать уголовников — Госдума Госдума РФ: заключенные будут подписывать контракты не с ЧВК, а только с Минобороны РИА «Новости»

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Люди, находящиеся под приговором, больше не смогут заключать контракты с частными военными компаниями. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, написал «Интерфакс».

«Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана», — заявил Крашенинников.

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У ЧВК больше нет функций, чтобы вербовать заключенных. Такая часть функций у компаний ушла.

Расследование уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа не прекращалось. Желающие из «Вагнера» смогут подписать контракт с Минобороны.

НАТО отнесся к попытке мятежа в России как к внутреннему делу страны, но организации продолжила следить за ситуацией. При этом США остались разочарованы несостоявшейся «жесткой и кровавой» попыткой мятежа.