Мэры крупных украинских городов все чаще критикуют президента Украины Владимира Зеленского. При этом градоначальники еще боятся прямо говорить, что не хотят для своих городов судьбы Мариуполя, где жители стали живым щитом ВСУ. Однако центральная власть не слишком обращает внимание на голоса с мест — украинский лидер занят выбиванием очередных западных субсидий, 70% которых осядет в его карманах.

Украинского лидера критикуют мэры

На Украине все сильнее обостряются политические разногласия между президентом страны Владимиром Зеленским и мэрами крупных городов. По их мнению, центр отодвигает регионы на второй план, чтобы украинский лидер мог ослабить возможных политических противников. Недавно созданные военные администрации получили куда более широкие полномочия и права по сравнению с гражданскими властями. Кроме того, администрация президента отказывается исполнять обещания, сообщил американский еженедельник The Washington Post.

Глава Днепра Борис Филатов прямо заявил, что центральная власть, пользуясь тем, что в стране идут боевые действия, начала создавать автократию. Украинские мэры также уверены, что Зеленский хочет сохранить личный контроль над прибывающей с Запада финансовой помощью. Подобные обвинения особенно актуальны на фоне недавних претензий президента Украины. Он заявил, что Евросоюз преступно задолжал Украине восемь миллиардов евро, и пожаловался, что «ежедневно и разными способами» приходится напоминать об обещанных деньгах.

При этом американцы считают, что Владимир Зеленский не оправдал ожиданий нынешней политической верхушки Соединенных Штатов Америки и стран Европы. Политик Николай Стариков отметил, что на Украине воплощается не тот сценарий, который был изначально запланирован Западом. Политологи подозревают, что иностранные партнеры уже ищут замену действующему украинскому президенту Украины.

Источник фото: РИА «Новости»

Европа устала платить Украине

Общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков пояснил «360», что Зеленский клянчит деньги, потому что ему их дают. Они финансируют нынешний политический режим Украины, при этом большая часть этих сумм просто разворовывается. Известно, что даже в условиях мирного времени из той помощи, которая выделялась Украине, крали около половины. Сейчас, в условиях конфликта, уровень воровства возрос и, по всей видимости, достигает порядка 70%.

Массово крадет вся команда Зеленского. Конкретно оформлением этого воровства занимаются Сергей и Борис Шиферы, а также глава Центробанка Украины. Считается, что сам украинский президент получает минимум миллион долларов США в день из присвоенной западной помощи. Это огромные, чудовищные деньги, поэтому, конечно, их будут выжимать и выбивать из стран Евросоюза Сергей Марков.

Политолог отметил, что украинский лидер понимает преступность своих действий и осознает, что ему придется бежать из страны. Поэтому Зеленскому нужны достаточно большие средства, чтобы обеспечить себе и семье комфортное и хорошее, защищенное жилье, а также нанять внушительный штат охраны.

«При этом страны ЕС уже устали выделять деньги Украине. Тем более что недовольство европейцев, которые все чаще возмущаются, почему из бюджетов их стран отдают такие большие суммы, растет. Возможно, Еврокомиссия несколько сдерживает выделение помощи в надежде, что украинцы научатся контролировать траты. А возможно, спонсоры держат паузу в надежде, что в это время конфликт наконец завершится и платить больше не придется», — сказал Марков.

Украинцы боятся судьбы Мариуполя

Политолог подчеркнул, что те деньги, которые все-таки доходят до украинской казны, предназначены вовсе не для регионов, а для ВСУ. Недаром тамошние власти анонсировали «войну с Россией до последнего украинца». Кроме того, американцы очень заинтересованы, чтобы население Украины нищало. Ведь тогда им волей-неволей останется пытаться пойти на заработки в армию.

Не давать деньги регионам, чтобы люди там жили бедно, — сознательная политика. Кому-то может показаться странным, что лидер Украины хочет, чтобы население его страны обеднело. Но дело в том, что Зеленский просто наемник, актер, который играет роль президента. В реальности решения принимаются западным оккупационным режимом, который использует Украину для войны против России Сергей Марков.

Есть еще одно важное обстоятельство в конфликте мэров и Зеленского, отметил политолог. Градоначальники выражают интересы горожан, а они боятся, что американцы приготовили им такой же сценарий, который был реализован в Мариуполе, где использовали мирных людей как живой щит. Поэтому противостояние региональных властей и центра даже более важно, чем разворовывание американских субсидий.

«Хотя сора публична, за ней стоит другой, совсем не публичный, смысл: „Мы требуем от Зеленского дать команду убрать ракетные установки, артиллерию, танки, которые уже разместили в жилых кварталах! Требуем, чтобы наши города не волокли по судьбе Мариуполя!“. Но мэры боятся так прямо сказать в стране террористической диктатуры, вот и выступают по поводу других вещей», — пояснил Марков.

При этом он пояснил, что военные администрации в украинских городах, по сути, — военные комендатуры. Они потребовались, чтобы еще больше централизовать власть. Естественно, мэрам городов это нововведение тоже не нравится, потому что в решении ключевых вопросов по важнейшим проблемам приходится пересекаться с властью военных. То есть генералы на местах будут перетягивать на себя бюджеты и использовать мирных жителей в качестве живого щита для армии.