Отставной украинский военный летчик Евгений Козинов, живущий в Херсоне, впервые за восемь лет смог возложить цветы к вечному огню в центре города в канун Дня Победы. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Мой дедушка тоже воевал и освобождал СССР от немецко-фашистских захватчиков. Мой долг — каждый год 9 Мая прийти и возложить цветы и отдать честь. Что я и делаю», — отметил Козинов.

Он пояснил, что до 2014 года его воинская часть, которая дислоцировалась в Чернобаевке, каждый год ходила маршем к вечному огню и возлагала цветы.

«Но после, когда пришла власть Порошенко, нам запретили это делать. Сейчас я чувствую облегчение, радость и победу. Наконец восторжествует справедливость, и люди увидят настоящую правду. <…> Есть возможность прийти свободно, спокойно и почтить память наших дедов», — поделился военный пенсионер.

Он добавил, что за последние годы на Украине было уничтожено много памятников советскому солдату.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации. Власти Хрегиона заявили о максимальной интеграции в состав России, жители смогут получить российское гражданство.