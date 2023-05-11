Спецоперация 11 мая 2023, 07:34 Чуть более 700 метров осталось до полного освобождения Артемовска Боец «Вагнера» сообщил, что до освобождения Артемовска осталось 742 метра РИА «Новости»

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Российские военные практически взяли город Артемовск в Донецкой Народной Республике под свой контроль, до въезда в город по прямой осталось 742 метра. Об этом РИА «Новости» сообщил боец группы «Вагнер».

По его словам, российские силы зачистили квартал рядом со зданием Учебно-научного профессионально-педагогического института, подойдя к последнему укрепленному району.

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«Если от этого здания считать до дороги по диагонали на пересечение улиц Леваневского и Юбилейной, то осталось пройти 742 метра. Всего ничего осталось», — сказал боец.

Также боец отметил, что подразделения ВСУ пришлось уйти за улицу Чайковского, где они пытаются построить новую линию обороны.

«Украинские военные ведут интенсивный обстрел наших позиций, оказывая ожесточенное сопротивление», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали локальное наступление рядом с городом Артемовск.