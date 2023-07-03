Спецоперация 03 июля 2023, 04:17 Чукотка передала первый собственный дрон-камикадзе в зону СВО Врио губернатора Чукотки Кузнецов: в зону СВО передали первый собственный дрон-камикадзе Telegram

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Власти Чукотки передали российским военнослужащим в зону СВО обмундирование, медикаменты и первый дрон-камикадзе, производство которых планируют запустить в регионе. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.

«Особо отмечу, что привезли первый дрон-камикадзе, который собрали в нашем Чукотском многопрофильном колледже», — написал Кузнецов.

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Для производства собственных дронов уже закупили комплектующие, ждут поставку расходных материалов, отметил врио главы региона. Один из преподавателей колледжа прошел специальное обучение в Сколково. Кузнецов сообщил, что в ЧМК сделали несколько опытных образцов, к концу августа планируют собрать 100 дронов-камикадзе.

Кузнецов подчеркнул, что несмотря на территориальное отдаление от фронта, Чукотка «всегда в одном строю со всей страной».

Радиоэлектронное ружье для борьбы с дронами создали ранее специалисты химкинского научно-производственного объединения «Кайсант». Оборудование может нейтрализовать беспилотник на расстоянии более 1,5 километра.