Спецоперация 19 июня 2023, 05:41 «Чудом выжили». Пленный боец ВСУ рассказал, как его подразделение бросили в бой после гибели двух рот Пленный военный ВСУ рассказал, как его подразделение бросили в бой после гибели двух рот РИА «Новости»

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Руководство украинских войск бросило своих солдат умирать на поле бое после того как там были уничтожены два других состава. Об этом сообщил пленный боец ВСУ в беседе с ТАСС.

«Мы неделю занимались на полигоне, спустя неделю отправили в Торецк (украинское название города Дзержинска — прим. ред.). Побыли там один день, и нас сразу кинули на позиции, где перед тем уже полегли четвертая и шестая роты», — признался военный.

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Боец подчеркнул, что несмотря на два неудачных опыта, его роту все равно отправили в горячую точку. Он и его сослуживцы «чудом выжили», смогли продержаться четыре часа, после чего попали к российским военным. Что случилось с большей частью его сослуживцев, он до сих пор не знает.

Ранее российский участник СВО притворился мертвым, чтобы обхитрить противника и выжить. Когда боец оказался на поле боя и понял, что вражеский дрон его заметит, то замер и не шевелился. Беспилотник не зафиксировал движений и улетел.