«Чтобы вы были живы и здоровы». Маленькая жительница ДНР обратилась к военным

Маленькая девочка обратилась к одному из военнослужащих ДНР, чтобы пожелать им удачи. После этого она обняла военного.

«Чтобы вы к нам пришли и были живы-здоровы. Дай Бог вам здоровья и не болейте. И удачи вам! Я очень вас люблю!» — сказала девочка.

По данным Народной милиции ДНР, за минувшие сутки украинские боевики выпустили более 360 снарядов и мин по территории республики. Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов. В результате погиб один мирный житель, 16 были ранены. Пострадали 20 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Военнослужащие ДНР совместно с ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты от украинских вооруженных формирований. На освобожденных территориях проводятся масштабные работы по разминированию.