12 мая 2022, 16:22
«Чтобы вы были живы и здоровы». Маленькая жительница ДНР обратилась к военным
Маленькая девочка обратилась к военнослужащим ДНР, пожелав им здоровья и удачи
Маленькая девочка обратилась к одному из военнослужащих ДНР, чтобы пожелать им удачи. После этого она обняла военного.
«Чтобы вы к нам пришли и были живы-здоровы. Дай Бог вам здоровья и не болейте. И удачи вам! Я очень вас люблю!» — сказала девочка.
По данным Народной милиции ДНР, за минувшие сутки украинские боевики выпустили более 360 снарядов и мин по территории республики. Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов. В результате погиб один мирный житель, 16 были ранены. Пострадали 20 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Военнослужащие ДНР совместно с ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты от украинских вооруженных формирований. На освобожденных территориях проводятся масштабные работы по разминированию.