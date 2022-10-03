Эксклюзив 03 октября 2022, 16:37 Поделиться Telegram

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Viber «Чтобы все спали спокойно». Мобилизованный россиянин — о решении пойти служить Мобилизованный россиянин заявил о намерении бороться за мирное небо над головой

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Получивший повестку в ходе частичной мобилизации россиянин готов пойти служить ради того, чтобы у его родных и близких было мирное небо над головой. Об этом «360» заявил один из мобилизованных.

Житель Подмосковья получил повестку вечером в пятницу. Почти в тот же момент он понял, что необходимо идти сражаться за Родину.

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«Наши деды и прадеды воевали, так почему нам не пойти, чтобы дети, мамы, бабушки — все — спали спокойно, чтобы у них был мир над головой», — заявил он.

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Всю информацию о том, куда мобилизованный отправится, он получит уже завтра. С собой на призывной пункт россиянин взял необходимую одежду и личные вещи.

Ранее отец россиянина, попавшего под частичную мобилизацию, написал в его честь стихотворение, которое зачитал на проводах. Мужчина дал понять, что гордится сыном Олегом, который идет «защищать отца и мать» и свой народ.

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