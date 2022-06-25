Сотрудница завода «Азот» предположила, что ВСУ готовили провокацию

Старший диспетчер «Азота» рассказала, что украинские военные пытались вывести людей с завода. Она предположила, что таким образом готовилась провокация.

По данным газеты «Известия», ВСУ пытались «выселить куда-то» сотрудников завода, чтобы они «в три часа ночи куда-то пешком шли вглубь комбината». Военные пояснили, что хотят эвакуировать граждан, но женщина в этом усомнилась.

«Возможно, хотели сделать картинку, что они нас выводят, а армия России и ЛНР их обстреляла — и вот мирные погибли», — уточнила она.

Сотрудница добавила, что они вместе с коллегами наотрез отказались куда-то выходить.