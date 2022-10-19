Чрезвычайный штаб напомнил жителям Херсонской области о необходимости переместиться в другие регионы России | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 16:19 Чрезвычайный штаб напомнил жителям Херсонской области о необходимости переместиться в другие регионы России Член ОП РФ Малькевич записал видео из Херсона, где проходит перемещение жителей

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Перемещение людей из северной части Херсонской области продолжается. Член Общественной палаты (ОП) РФ, завкафедрой журналистики в Херсонском университете Александр Малькевич находится в Херсоне и следит за событиями. Он вместе с замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорем Кастюкевичем записал видео оттуда. Оно появилось в Telegram-канале Общественной палаты.

«Обращаюсь ко всем жителям Херсонской области. Украинские фашисты начали использовать снаряды типа HIMARS, которые взрываются на высоте 150 метров, с вольфрамовыми сердечниками. Это очень серьезные силы, которыми они бьют по гражданским объектам. Не дай Бог они начнут бить по населенным пунктам», — сказал Кастюкевич и посоветовал местным жителям переместится из Херсонской области в другие регионы РФ.

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Перемещение координирует чрезвычайный штаб, куда входят Кастюкевич и Малькевич. Также развернут штаб информационной обороны, целью которого является донесение официальных сообщений и борьба с фейками.

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Представители местных властей лично обходят дома и просят жителей на время уехать. В этом им помогут представители МЧС и российское правительство. Кабмин пообещал выдать жителям Херсонской области жилищные сертификаты.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что на левый берег Днепра и в другие регионы Российской Федерации планируется перевезти до 60 тысяч человек.