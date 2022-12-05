Спецоперация 05 декабря 2022, 10:36 Членство Украины в НАТО призвали не допустить в Германии Die Welt: депутат ФРГ Хрупалла призвал исключить вероятность членства Украины в НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Возможное присоединение Украины к НАТО не позволит разрешить ее конфликт с Россией в долгосрочной перспективе, нельзя допустить вхождения страны в Альянс. Об этом изданию Die Welt заявил представитель немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

«Для разрешения конфликта с Россией необходим полный нейтралитет Украины вне блоков. Только этот фактор позволит решить конфликт в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что на данном этапе развития конфликта Украине стоит задуматься о сохранении собственной государственности, а не о членстве в Альянсе.

Реклама

Представитель президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что заявление генсека НАТО не связано с неким «прозрением», поскольку военный потенциал Североатлантического альянса все еще направлен против РФ на украинском фронте.

Также Песков подчеркивал, что НАТО оказывает полномасштабную поддержку Украине, затрудняя разрешение ситуации мирным путем.