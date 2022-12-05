05 декабря 2022, 10:36
Членство Украины в НАТО призвали не допустить в Германии
Die Welt: депутат ФРГ Хрупалла призвал исключить вероятность членства Украины в НАТО
Возможное присоединение Украины к НАТО не позволит разрешить ее конфликт с Россией в долгосрочной перспективе, нельзя допустить вхождения страны в Альянс. Об этом изданию Die Welt заявил представитель немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.
«Для разрешения конфликта с Россией необходим полный нейтралитет Украины вне блоков. Только этот фактор позволит решить конфликт в долгосрочной перспективе», — сказал он.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что на данном этапе развития конфликта Украине стоит задуматься о сохранении собственной государственности, а не о членстве в Альянсе.
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Представитель президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что заявление генсека НАТО не связано с неким «прозрением», поскольку военный потенциал Североатлантического альянса все еще направлен против РФ на украинском фронте.
Также Песков подчеркивал, что НАТО оказывает полномасштабную поддержку Украине, затрудняя разрешение ситуации мирным путем.
НАТО
Украина
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