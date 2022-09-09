Десант ВСУ безуспешно попытался высадиться в районе Каменки-Днепровской | 360°

Спецоперация 09 сентября 2022, 14:00 Поделиться Telegram

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Viber Десант ВСУ безуспешно попытался высадиться в районе Каменки-Днепровской Член запорожской ГСА Рогов сообщил о неудачной попытке десанта ВСУ форсировать Днепр Wikimedia

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Украинские десантники попытались еще раз через Днепр высадиться в направлении Каменки-Днепровской, однако союзные войска отразили атаку. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

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Рогов отметил, что противник пытается понять слабое место в обороне, ведь до этого попытки высадки десанта ВСУ осуществлялись в направлении Энергодара, Васильевки, Днепрорудного.

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По его словам, украинские силы ищут место, где они могли бы закрепиться на берегу Днепра для создания плацдарма для наступления.

Ранее 9 сентября Рогов рассказал, что десант ВСУ высадился около города Энергодара для захвата Запорожской АЭС.

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