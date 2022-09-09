Рогов уличил украинских десантников в попытке захвата Запорожской АЭС | 360°

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Рогов уличил украинских десантников в попытке захвата Запорожской АЭС

Член ВГА Запорожской области Рогов: десант ВСУ высадился около Энергодара для захвата ЗАЭС

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Десант украинских солдат высадился около города Энергодара для захвата Запорожской АЭС. Такое заявление в интервью ТАСС сделал член региональной ВГА Владимир Рогов.

«Они ищут слабое место, где можно высадить десант, для того чтобы зацепиться за наш берег, создать плацдарм для попытки зайти на АЭС, которая у них является сверхзадачей», — сказал он.

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По его словам, это не первая попытка ВСУ закрепиться в регионе. Рогов заявил, что украинская армия провалила прорыв по направлению Энергодара. Союзные войска сохранили контроль за берегом.

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Также Рогов сообщил, что ВСУ пытались прорваться в Днепрорудное. Там произошел авиационный бой. По его словам, украинская армия также пыталась продвинуться в сторону Васильевки.

Ранее стало известно, что ВСУ постарались атаковать

здание администрации Энергодара с помощью дрона-камикадзе. Прилет спровоцировал взрыв с последующим возгоранием, однако пожар удалось локализовать.

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