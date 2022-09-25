Член ВГА Запорожской области уличил ВСУ в подготовке «самоубийственного наступления» на регион | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 08:55 Поделиться Telegram

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Viber Член ВГА Запорожской области уличил ВСУ в подготовке «самоубийственного наступления» на регион Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что ВСУ готовят наступление на регион

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Власти Украины разрабатывают «несколько сценариев самоубийственного наступления» на Запорожскую область. Об этом сообщил представитель военно-гражданской мобилизации зачищенной от ВСУ части региона Владимир Рогов. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Киевский режим разрабатывает несколько сценариев самоубийственного наступления в Запорожской области, один из них предусматривает форсирование Днепра», — заявил он.

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Рогов заявил, что планы прорабатываются при кураторстве Пентагона.

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Также он подчеркнул, что эти замыслы украинских властей не являются тайной — о них знают. Рогов пообещал, что попытка наступления ВСУ на регион будет подавлена.

При этом, по его словам, сейчас ВСУ интенсивно открывают огонь по левому берегу Днепра освобожденной части Запорожской области. Последний такой обстрел шел по береговой линии села Ивановка. Рогов сказал, что именно эти действия ВСУ и являются подтверждением предстоящего наступления со стороны украинской армии.

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