Член украинской делегации Арахамия заявил о ежедневных потерях до 500 солдат ВСУ

Украинские войска ежедневно теряют «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери ВСУ составляют от 200 до 500 человек. Такое заявление сделал Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Украины на мирных переговорах с Россией.

Цифры Арахамия озвучил во время визита в Вашингтон в ходе переговоров о проблемах Украины в Германском фонде Маршала, сообщило американское издание Axios. Заявление украинского политика разнятся с данными, предоставленными президентом страны Владимиром Зеленским, и не соответствуют информации Пентагона.

По словам украинского лидера, армия ежедневно теряет убитыми 60-100 человек и около 500 ранеными. В Минобороны Украины отмечали, что ВСУ теряют около 100 бойцов каждый день, а помощник Зеленского Подоляк заявил о потерях в 100-200 человек.

В США подсчитали, что Украина ежедневно теряет убитыми около 100 человек и порядка 300 ранеными, такие цифры озвучил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня.