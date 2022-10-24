Власти Запорожской области заявили, что удар по Каховской ГЭС отразится на работе АЭС | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 10:06 Власти Запорожской области заявили, что удар по Каховской ГЭС отразится на работе АЭС Член главсовета Запорожской области Рогов: удар по Каховской дамбе отразится на ЗАЭС

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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской дамбе нарушит работу не только ГЭС, но и Запорожской АЭС. О последствиях возможной атаки предупредил РИА «Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он объяснил, как работа Запорожской АЭС связана с Каховской ГЭС. Если ВСУ решатся на удар по дамбе, то опустится уровень воды в Каховском водохранилище. В этом случае атомная электростанция не сможет получать необходимые для охлаждения энергоблоков и других процессов объемы воды.

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«Это все несет серьезные риски для работы энергоблоков», — сказал Владимир Рогов.

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Об угрозе техногенной катастрофы ранее объявил представитель администрации Новой Каховки в Херсонской области Руслан Агаев. По его словам, Каховскую ГЭС обстреливают ежедневно и риск разрушения есть всегда. ВСУ атакуют ее ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

На случай, если ВСУ повредят Каховскую ГЭС, власти начали сбрасывать воду из водохранилища по течению Днепра. По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, это позволит минимизировать ущерб.