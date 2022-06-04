Президента Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму на пожизненный срок за преступления против мирного населения Донбасса. Такое требование прозвучало от читателя французской газеты Le Figaro.

«У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все (100%) украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт», — написал он.

Читатель отметил, что доверяет мнению своих собеседников из конфликтующих стран. Другой комментатор написал, что Зеленский не единолично совершал свои злодеяния. По мнению этого читателя Le Figaro, на президента Украины работает «целая армия киллеров» включая «Азов»*.

Также комментаторы осудили действия американских властей, которые снабжают ВСУ оружием. По их мнению, это приведет к увеличению смертей среди мирного населения Донбасса. Читатели Le Figaro написали, что США действуют только в интересах своей страны, а американского президента Джозефа Байдена один из комментаторов назвал «военачальником-катастрофой».