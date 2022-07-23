Читатели Die Welt потребовали от Зеленского пойти на мир с Россией

Статья германской газеты Die Welt, рассказывающая о новой просьбе президента Украины Владимира Зеленского предоставить ему оружие, возмутила читателей. На официальной странице издания в Twitter они призвали украинского лидера одуматься и признать свое поражение.

В материале, который подготовили немецкие журналисты, говорится об обращении Зеленского к властям Германии и США с требованием предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Статья вызвала большое количество комментариев с осуждением поведения украинского президента.

«Зеленскому нужно взглянуть правде в глаза и заключить мирное соглашение на российских условиях», — написал один из читателей.

С ним согласился еще один пользователь, который подчеркнул, что вместо капитуляции и прекращения военных действий президент Украины снова что-то требует.

«Он должен заткнуться. Я не понимаю, почему мы до сих пор еще что-то туда доставляем?» — подчеркнул один из комментаторов.

Комментаторы посоветовали Зеленскому просить не оружия, а помощи в заключении мира с Россией.

«Я бы на его месте попросил больше дипломатов. Столкновения шли слишком долго, и теперь время сесть за стол переговоров, иначе убитых будет еще больше», — отметил автор комментария.

«Украина уже проиграла. Перевооружить ее так, как это было в начале войны, невозможно. К этому добавляются невосполнимые потери солдат», — заявил читатель Die Welt.

«Он не сдастся, пока не втянет НАТО прямо в конфликт. Невероятно, что кто-то этим занимается», — раскрыл цели поведения Зеленского еще один пользователь.

Больше всего лайков собрал следующий комментарий: «Пожалуйста, дайте этому человеку Playstation, последнюю версию, и хотя бы три военные игры. Он может там играть и побеждать так часто, как ему хочется».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что не готов идти на перемирие с Россией, так как конфликт в результате только затянется. По его словам, временное мирное соглашение только даст российской армии время, чтобы восстановить свои силы.