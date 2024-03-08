Эксклюзив 08 марта 2024, 17:05 «Чистая линия» отправила средства противодроновой борьбы в зону СВО РИА «Новости»

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«Чистая линия» регулярно передает бойцам СВО не только мороженое, но и необходимую в бою технику. В четверг, 7 марта, представители компании отвезли на линию боевого соприкосновения средства противодроновой борьбы.

«Я был в Донецке, был в Мариуполе, когда его освободили, в Тельманове, Новоазовске, и когда мне показывали школы, куда прилетало, я начал изнутри понимать, что происходит. Я приехал, и мы приняли решение, что наша компания должна быть с нашей страной, с нашими ВС и помогать чем можем», — рассказал вице-президент ГК «Чистая Линия» Армен Бениаминов.

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Он добавил: то, что необходимо отправить, компания определяет вместе с администрацией Подмосковья и военными. В этот раз оказалось, что одному из действующих подразделений Вооруженных сил России нужна антидроновая техника. «Чистая линия» закупила это оборудование и передала военнослужащим.

Участник спецоперации с позывным Скромный выразил компании благодарность.

«Когда у тебя есть все необходимое техническое оборудование для того, чтобы ты безопасно мог поражать врага, и если эта техника обеспечивает безопасность твоим боевым товарищам, конечно, эта помощь бесценна. И когда появляются люди, которые вникают в нужды [военнослужащих] и точечно привозят все необходимое, это очень большая помощь», — поделился он.

В феврале «Чистая линия» передала бойцам партию внедорожников и квадроциклов.