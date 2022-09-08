«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber «Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения Член ВГА Запорожья Рогов назвал геноцидом теракты в штабах движения «Мы вместе с Россией» РИА «Новости»

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Штабы общественного движения «Мы вместе с Россией» наряду с Запорожской АЭС стали основными целями ВСУ, рассказал «360» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, власти Украины используют англо-саксонские методы по изгнанию мирных жителей с освобожденных территорий.

Не дать мирной жизни

Владимир Рогов заявил, что украинские власти хотят сорвать налаживание мирной жизни в Запорожской области.

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«Если говорить об ударах по штабам движения „Мы вместе с Россией“, надо понимать, что боевики Зеленского этими террористическими актами преследуют две цели. Первая — сорвать налаживание мирной жизни», — рассказал председатель движения.

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По словам Рогова, сотрудники организации помогли сотням тысяч жителей региона. Волонтеры оказывают помощь как в штабах, так и посещают нуждающихся в больницах и по месту их жительства.

«Само название „Мы вместе с Россией“ несет двойное значение: то, что мы все вместе помогаем друг другу и помогаем вместе с Россией», — объяснил Владимир Рогов.

Запугать и выгнать с территории

По словам Рогова, 90% участников движения являются коренными запорожцами. Украинские власти пытаются запугать мирных жителей и выгнать их с территории области.

«За короткий срок были совершены теракты в отношении штабов в Мелитополе, причем в двух штабах... Был совершен теракт в Бердянске, в Приазовском <…> наши штабы вместе с атомной станцией стали главными целями ударов террористов Зеленского. В одном случае это ядерный терроризм, а в другом это терроризм по отношению к мирным людям», — рассказал о ситуации Рогов.

По мнению собеседника издания, Украина намеренно пытается создать в регионе гуманитарную катастрофу. Рогов отметил, что это проверенная временем тактика.

«Это тактика сгона с территории, классическая англо-саксонская тактика, примененная во всех колониях, начиная с Северной Америки и заканчивая африканскими колониями. То же самое они пытаются сделать здесь, чтобы мирное население ушло или страдало от голода, болезней», — подчеркнул Рогов.

«Дорогие» удары ВСУ

Украинские военные атакуют гражданские объекты в Запорожской области управляемыми снарядами, рассказал член главного совета ВГА региона. Атаки приходятся на поля с зерном, склады с продовольствием и даже на амбары с сеном и соломой.

«Казалось бы, сено и солома — тем не менее, в такие склады прилетают управляемые ракеты HIMARS стоимостью по 150 тысяч долларов каждая», — заявил Рогов.

Собеседник «360» отметил, что в украинских Telegram-каналах распространяют фейк о том, что в штабах движения «Мы вместе с Россией» якобы хранят бюллетени для предстоящего референдума о присоединении к РФ.

«Это полный нонсенс и чепуха, потому что образец бюллетеня еще не утвержден Запорожским областным Центризбиркомом», — резюмировал Рогов.

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