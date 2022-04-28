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    28 апреля 2022, 18:00

    Число жертв при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до пяти

    Минздрав ДНР сообщил о гибели пяти человек в Донецке после обстрелов ВСУ

    Максим Зинкин

    Пять человек погибли в результате обстрела украинскими националистами Кировского района Донецка днем 28 апреля. Об этом сообщил Минздрав ДНР.

    ВСУ нанесли удар по микрорайону Текстильщик, где находится рынок «Меркурий».

    Четыре человека погибли на месте и еще один пострадавший скончался во время транспортировки в машине скорой помощи.

    Также пострадали 23 человека, среди них два ребенка.

    По предварительной информации, украинские вооруженные силы нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град».