28 апреля 2022, 18:00
Число жертв при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до пяти
Минздрав ДНР сообщил о гибели пяти человек в Донецке после обстрелов ВСУ
Пять человек погибли в результате обстрела украинскими националистами Кировского района Донецка днем 28 апреля. Об этом сообщил Минздрав ДНР.
ВСУ нанесли удар по микрорайону Текстильщик, где находится рынок «Меркурий».
Четыре человека погибли на месте и еще один пострадавший скончался во время транспортировки в машине скорой помощи.
Также пострадали 23 человека, среди них два ребенка.
По предварительной информации, украинские вооруженные силы нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град».