Число жертв при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до пяти

Пять человек погибли в результате обстрела украинскими националистами Кировского района Донецка днем 28 апреля. Об этом сообщил Минздрав ДНР.

ВСУ нанесли удар по микрорайону Текстильщик, где находится рынок «Меркурий».

Четыре человека погибли на месте и еще один пострадавший скончался во время транспортировки в машине скорой помощи.

Также пострадали 23 человека, среди них два ребенка.

По предварительной информации, украинские вооруженные силы нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град».