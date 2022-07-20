Число жертв обстрела ВСУ в Донецке выросло до двух

До двух человек увеличилось число погибших в результате обстрела со стороны украинских военных населенного пункта Александровка в пригороде Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«Украинские военные убили еще одного мирного жителя в Александровке. При обстреле ВСУ погиб мирный житель на улице Школьная», — говорится в заявлении штаба.

Ранее стало известно, что при атаке нацистов Петровского района Донецка погиб мужчина. Украинские военные выпусти пять снарядов НАТО калибра 155 миллиметров со стороны поселка Красногоровка.

Заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщал, что Украине не хватит ресурсов, чтобы предпринять попытку штурма Донецка.