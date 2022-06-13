Число жертв обстрела ВСУ по Майскому рынку Донецка выросло до трех

ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка из тяжелой артиллерии. Прилет снарядов калибром 155 миллиметров в район Майского рынка унес жизни трех человек. Об этом сообщили авторы Telegram-канала штаба территориальной обороны (ТерО) ДНР.

«В результате обстрела ВСУ в Буденновском районе Донецка, на территории Майского рынка, число жертв возросло до семи человек: трое погибли и четверо получили ранения», — сообщили они.

Ранее авторы паблика сообщали, что украинские военные вели обстрел со своих позиций в Орловке. Оттуда по Буденновскому району Донецка выпустили боеприпасы из артиллерии, полученной от стран НАТО. По данным авторов Telegram-канала, диаметр снарядов равен 155 миллиметрам.

Из Орловки ВСУ открыли огонь и по другому району Донецка — Куйбышевскому. Для этого они использовали установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом также сообщили в Telegram-канале штаба теробороны ДНР.