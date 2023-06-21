Спецоперация 21 июня 2023, 12:40 Число сдающихся в плен украинских военных кратно увеличилось в ДНР Врио главы ДНР Пушилин сообщил о росте числа сдающихся в плен солдат ВСУ РИА «Новости»

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В последнее время количество сдающихся в российский плен украинских боевиков увеличилось кратно. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, до украинских солдат начала доходить информация о гуманном отношении к тем, кто сдается добровольно.

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«Ко всем попавшим в плен есть человеческое отношение, им оказывают медицинскую помощь. В целом я бы сказал, что число сдающихся увеличилось кратно», — сказал глава республики.

Пушилин отметил, что раньше военнослужащие ВСУ при попадании в плен сразу прощались с жизнью. Он связал это с «промывкой мозгов» со стороны украинского командования.

Ранее полковник запаса Андрей Пинчук сообщил, что добровольная сдача в плен офицеров ВСУ со своими воинскими подразделениями положительно повлияет на ход специальной операции для России.