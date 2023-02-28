Спецоперация 28 февраля 2023, 22:34 Число раненых украинских военных под Артемовском выросло — СМИ «Обозреватель»: количество раненых украинских военных выросло до 60 и выше в день РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество раненых бойцов ВСУ выросло за последние дни в Артемовске. Об этом сообщил украинский журнал «Обозреватель» со ссылкой на начальника одной из медицинских служб.

Специалист рассказал, что сейчас за сутки поступает раненых больше, чем раньше за восемь-девять месяцев ротации.

Реклама

«Мои медики работают практически круглосуточно. Если за восемь-девять месяцев ротации у меня в среднем было около 50-60 „трехсотых“, то сейчас за сутки бывает больше. Очень много работы», — сообщил начальник в видеокомментарии, который опубликован в Telegram-канале издания.

Реклама

Сами украинские военные подтверждают, что ситуация в Артемовске сложилась гораздо хуже той, которую представляет в официальной версии Киев. Военнослужащие называют происходящее в городе «адом».

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Артемовск уже фактически потерян для Украины. Политик отметил, что на сегодня актуальность имеет лишь вопрос о том, когда российские войска займут город.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины отправили под Артемовск подкрепление. Они перебросили в Часов Яр группу украинских офицеров и рядовых военнослужащих, которые прошли обучение на полигонах НАТО.