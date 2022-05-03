Число приехавших в Россию беженцев и ЛНР и ДНР за сутки выросло

Россия продолжает принимать беженцев из ЛНР и ДНР. В основном они приезжают в РФ через Ростовскую область. За последние сутки региональное Пограничное управление ФСБ России зафиксировало свыше 8,5 тысячи беженцев с Донбасса. Об этом рассказал ТАСС.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 8,5 тысячи граждан», — сообщили представители пресс-службы регионального Пограничного управления.

Вчера они сообщили о 7,5 тысячи человек, приехавших в Россию из ЛНР и ДНР за сутки.

После прохождения границы беженцы из зоны спецоперации РФ на Украине попадают в пункт временного размещения (ПВР). Там они получают первую помощь — как медицинскую, так и гуманитарную. Часть беженцев после прохождения границы уезжают к родным и близким, остальных отправляют в другие ПВР. По всей России работает 38 пунктов в 28 регионах РФ.

В Ростовской области действует режим ЧС. По словам местного губернатора, особый статус региона позволяет властям оперативно оказывать беженцам всю необходимую помощь. Он отметил, что режим ЧС снимут только после снижения количества приезжающих в Россию из ДНР и ЛНР.