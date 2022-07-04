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    04 июля 2022, 09:33

    Число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2,3 миллиона человек

    ТАСС: в Россию приехали свыше 2,1 миллиона беженцев с Украины и из Донбасса

    Максим Зинкин

    Свыше 2,3 миллиона беженцев с Украины и из Донбасса прибыли в Россию за все время эвакуации мирного населения после начала специальной операции. Такие данные привел ТАСС со ссылкой на источник в соответствующих структурах.

    «По последним данным, границу с Россией пересекли более 2,3 миллиона беженцев, включая 364 тысячи детей», — сказал собеседник агентства.

    Неделю назад, 27 июня, эта цифра была 2,1 миллиона. Таким образом, за семь дней в Россию приехали около двухсот тысяч человек.

    Всех беженцев из зоны спецоперации РФ размещают в пунктах временного проживания. Часть из них находится на территории санаториев, детских лагерей и других объектов социальной инфраструктуры. Прибывших с Украины и из Донбасса обеспечивают питанием и всем необходимым.

    Ранее рестораторы России заявили, что готовы принять на работу беженцев из ДНР и ЛНР.