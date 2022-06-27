Число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2,1 миллиона человек

Свыше 2,1 миллиона беженцев с Украины и из Донбасса прибыли в Россию за все время эвакуации мирного населения. Такие данные привел ТАСС со ссылкой на источник в соответствующих структурах.

«По последним данным, границу с Россией пересекли более 2,1 миллиона беженцев, включая 340 тысяч детей», — сказал собеседник агентства.

Чуть больше месяца назад — 24 мая — этот показатель приближался к полутора миллионам. Тогда сотрудники профильных ведомств сообщали о 240,49 тысячи детей, прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины.

Всех беженцев из зоны спецоперации РФ размещают в пунктах временного проживания. Часть из них находятся на территории санаториев, детских лагерей и других объектов социальной инфраструктуры. Прибывших с Украины и из Донбасса обеспечивают питанием и всем необходимым.

Губернатор региона Василий Голубев ранее заявлял, что большинство жителей Донбасса, которые приехали в Ростовскую область в середине февраля, хотят вернуться домой. Они планируют поехать на родину после стабилизации обстановки в зоне спецоперации России на Украине.