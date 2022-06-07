Число пострадавших при взрыве в ресторане под Херсоном достигло четырех человек

В Херсоне, в ресторане «Ностальжи», прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали четыре человека. Об этом сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.

По его словам, травмы получили официант, две девушки и одна пожилая женщина. Всех забрали в больницу. Их состояние и характер повреждений устанавливаются, уточнил он в комментарии ТАСС.

В военно-гражданской администрации случившееся назвали терактом. По мнению замглавы ВГА Кирилла Стремоусова, взрыв в ресторане мог произойти из-за закладки взрывного устройства, написал RT.

Стремоусов добавил, что целью этой провокации была дестабилизации обстановки и запугивание местных жителей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.