Число пострадавших при ударе ВСУ по жилым кварталам Энергодара выросло до девяти

Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками жилых кварталов Энергодара выросло до девяти человек, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. Двое пострадавших находятся в реанимации, за их жизнь борются медики.

«Сегодня около 22:00 по жилому массиву пятого микрорайона Энергодара нанесены артиллерийские удары украинскими вооруженными формированиями. Киевские нацисты совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад», — написал Балицкий.

У одного из тяжелораненых сложная травма ноги, у женщины ранение в грудь и пневмоторакс, сообщил Балицкий. Около 40 автомобилей получили повреждения осколками, 25 машин полностью сгорели. В большинстве квартир выбиты рамы и стекла, повреждена теплоцентраль, сообщил Балицкий.

Удар Украины по Энергодару — это провокация для срыва визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, отметили в администрации.