Число пострадавших при теракте в Мелитополе увеличилось до 12 человек | 360°

Важное 26 октября 2022, 10:57 Число пострадавших при теракте в Мелитополе увеличилось до 12 человек Власти Запорожской области сообщили о 12 пострадавших в ходе теракта в Мелитополе РИА "Новости"

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Число пострадавших при теракте около здания телевизионной компании в Мелитополе увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, написало РИА «Новости».

«При теракте возле телецентра в Мелитополе число пострадавших возросло до 12 человек», — заявил он.

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Балицкий предупредил жителей региона, что местных жителей, узнавших о подготовке теракта и не сообщивших властям, выдворят на Украину.

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Теракт возле здания телецентра «ЗаТВ» произошел 25 октября в Мелитополе, злоумышленники заложили около стены самодельное взрывное устройство. В Сети появились кадры с места взрыва, на них видно, что пострадал фасад здания.

Следственный комитет России сообщал, что занялся расследованием происшествия.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что националисты при помощи терактов хотят посеять смуту и панику среди простых людей.