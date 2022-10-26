Число пострадавших при теракте в Мелитополе увеличилось до 12 человек | 360°

26 октября 2022, 10:57
Число пострадавших при теракте в Мелитополе увеличилось до 12 человек
Власти Запорожской области сообщили о 12 пострадавших в ходе теракта в Мелитополе
Число пострадавших при теракте около здания телевизионной компании в Мелитополе увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, написало РИА «Новости».
«При теракте возле телецентра в Мелитополе число пострадавших возросло до 12 человек», — заявил он.
Реклама
Балицкий предупредил жителей региона, что местных жителей, узнавших о подготовке теракта и не сообщивших властям, выдворят на Украину.
Реклама
Теракт возле здания телецентра «ЗаТВ» произошел 25 октября в Мелитополе, злоумышленники заложили около стены самодельное взрывное устройство. В Сети появились кадры с места взрыва, на них видно, что пострадал фасад здания.
Следственный комитет России сообщал, что занялся расследованием происшествия.
Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что националисты при помощи терактов хотят посеять смуту и панику среди простых людей.
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстановка в Запорожье
Реклама
Реклама