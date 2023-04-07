Спецоперация 07 апреля 2023, 15:53 Число пострадавших при обстреле центра Донецка выросло до 13 Врио главы ДНР Пушилин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали 13 человек Телеканал «360»

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Число раненых в результате обстрела центра Донецка украинскими боевиками выросло до 13. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент известно об одном погибшем и 13 раненых гражданских лицах», — написал он.

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Пушилин добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь в Республиканском травматологическом центре. В основном их лечат амбулаторно.

Врио главы Донецкой Народной Республики отметил, что противник нанес удар из РСЗО в разгар дня, когда на улице много людей, да еще и в Благовещение и годовщину провозглашения ДНР. В праздники боевики всегда проявляют особую активность, добавил Пушилин. Сегодня украинский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность, констатировал он.

Под удар попали район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Ранее сообщалось о шестерых пострадавших. В Сети появилось множество кадров с последствиями атаки.