07 апреля 2023, 15:53
Число пострадавших при обстреле центра Донецка выросло до 13
Врио главы ДНР Пушилин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали 13 человек
Число раненых в результате обстрела центра Донецка украинскими боевиками выросло до 13. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«На данный момент известно об одном погибшем и 13 раненых гражданских лицах», — написал он.
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Пушилин добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь в Республиканском травматологическом центре. В основном их лечат амбулаторно.
Врио главы Донецкой Народной Республики отметил, что противник нанес удар из РСЗО в разгар дня, когда на улице много людей, да еще и в Благовещение и годовщину провозглашения ДНР. В праздники боевики всегда проявляют особую активность, добавил Пушилин. Сегодня украинский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность, констатировал он.
Под удар попали район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Ранее сообщалось о шестерых пострадавших. В Сети появилось множество кадров с последствиями атаки.
ДНР
ВСУ
Донецк
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