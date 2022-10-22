Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до 11 | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 14:37 Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до 11 Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ города Шебекино пострадали 11 человек

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Число пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины приграничного города Шебекино Белгородской области возросло до 11 человек. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Уточнение по пострадавшим: 11 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

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Ранее Гладков сообщил о пяти пострадавших в населенном пункте Шебекино. Пострадали объекты инфраструктуры, всем пострадавшим оказывается помощь.

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Утром 22 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области продлили действие желтого уровня террористической опасности до 6 ноября. Его ввели из-за близости к границе с Украиной. А накануне один из ударов с украинской стороны по региону привел к крупному возгоранию на открытой площадке лакокрасочного завода. Предприятие расположено в Шебекино.