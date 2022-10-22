Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до 11 | 360°

22 октября 2022, 14:37
Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до 11
Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ города Шебекино пострадали 11 человек
Число пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины приграничного города Шебекино Белгородской области возросло до 11 человек. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Уточнение по пострадавшим: 11 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.
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Ранее Гладков сообщил о пяти пострадавших в населенном пункте Шебекино. Пострадали объекты инфраструктуры, всем пострадавшим оказывается помощь.
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Утром 22 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области продлили действие желтого уровня террористической опасности до 6 ноября. Его ввели из-за близости к границе с Украиной. А накануне один из ударов с украинской стороны по региону привел к крупному возгоранию на открытой площадке лакокрасочного завода. Предприятие расположено в Шебекино.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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