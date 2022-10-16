Число пострадавших при атаке ВСУ на мэрию Донецка увеличилось до четырех | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 13:26 Поделиться Telegram

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Viber Число пострадавших при атаке ВСУ на мэрию Донецка увеличилось до четырех Штаб теробороны ДНР: число пострадавших при ударе по мэрии Донецка возросло до четырех РИА Новости

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Количество пострадавших людей после ракетной атаки ВСУ на здание администрации Донецка увеличилось до четырех. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Число пострадавших увеличилось до четырех», — заявили в штабе.

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В городскую больницу № 20 доставили девушку 1994 года рождения рождения. Также пострадала женщина 1964 года рождения, проезжавшая в момент взрыва в маршрутном такси № 23.

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«Постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, берегите себя и родных», — напомнили в штабе.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что пострадавшие при обстрелах получили контузии.

Украинские военные ударили по мэрии Донецка утром в воскресенье из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Один из снарядов, по предварительной информации, попал в здание, повредив фасад и остекление. Также сгорели три автомобиля, припаркованные рядом.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что интенсивность обстрелов ВСУ снизилась благодаря слаженной работы российских военных.

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